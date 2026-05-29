¡Por libertina! Irma se metió con un vicioso y le exige que le responda como padre de su hija

El deseo de tener un hijo llevó a Irma a involucrarse con alguien que tenía problemas de vicios y adicciones. Ahora, aunque Irma dijo que se haría cargo de su bebé, exige que el papá se haga cargo. Irma tenía sólo 19 años cuando comenzó su complicada historia con Rogelio y reconoce que en aquellos días ella era muy libertina.