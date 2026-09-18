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¡Que no le de lecciones de moral! El papá de Johana, quien la abandonó, el da consejos de crianza

Johana le reprocha a su padre haberla abandonado para formar una nueva familia, pero ella hizo lo mismo con su hija y ahora podría enfrentar problemas legales.

Johana advierte que, el menos indicado para decirle qué hacer con su hija es su padre. Él la abandonó y a sus hermanos para irse con otra mujer y formar otra familia. Ahora, Johana le pide que no le de clases de moral; la hija de Johana ya esta grandecita para saber lo que hace y Johana asegura que va a rehacer su vida con quien se le pegue la gana. Lo que Johana no sabía es que ahora podría estar involucrada en problemas legales.

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