¡Que no le de lecciones de moral! El papá de Johana, quien la abandonó, el da consejos de crianza

Johana advierte que, el menos indicado para decirle qué hacer con su hija es su padre. Él la abandonó y a sus hermanos para irse con otra mujer y formar otra familia. Ahora, Johana le pide que no le de clases de moral; la hija de Johana ya esta grandecita para saber lo que hace y Johana asegura que va a rehacer su vida con quien se le pegue la gana. Lo que Johana no sabía es que ahora podría estar involucrada en problemas legales.