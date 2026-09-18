¡Amor prohibido! Osvaldo vive con su novia para protegerla, pero podría tener problemas legales

Osvaldo, novio de Tania, explica en la clínica de emociones que esta muy molesto con Johana por haberla abandonado. Ahora, Osvaldo vive con Tania para protegerla, pero él podría enfrentar problemas legales porque él es mayor de edad y Tania no lo es. Tania le ha contado a Osvaldo lo mal que la pasó con las parejas de su mamá y él se identifica, porque él también ha vivido violencia familiar. ¿Osvaldo podría cuidar a Tania aún con sus problemas psicológicos?