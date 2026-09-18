¡Amor prohibido! Osvaldo vive con su novia para protegerla, pero podría tener problemas legales
Con las intenciones de cuidarla de la violencia que sufrió en casa, Osvaldo vive con Tania, pero él es mayor de edad y ella no; ahora él podría ir a la cárcel.
Osvaldo, novio de Tania, explica en la clínica de emociones que esta muy molesto con Johana por haberla abandonado. Ahora, Osvaldo vive con Tania para protegerla, pero él podría enfrentar problemas legales porque él es mayor de edad y Tania no lo es. Tania le ha contado a Osvaldo lo mal que la pasó con las parejas de su mamá y él se identifica, porque él también ha vivido violencia familiar. ¿Osvaldo podría cuidar a Tania aún con sus problemas psicológicos?