Por seguir a un hombre abandonó a su hija | Programa del 18 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío
La triste y lamentable historia de abandono se repitió y alcanzó a la nieta de José, quien vive con un hombre que podría enfrentar serios problemas legales.
José dejó a su familia para irse a trabajar a Estados Unidos, donde conoció a otra mujer y se enamoró. Ahora que volvió, condena que su hija Johana haya abandonado a su nieta, pues la pareja de Johana no tiene intenciones de cuidar hijas ajenas. Ahora, Tania, la hija de Johana vive con su novio, quien podría enfrentar serios problemas legales.