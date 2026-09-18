¡No quiere cuidar hijos ajenos! Antonio explica por qué no quiere cuidar a la hija de su pareja

Antonio, concubino de Johana, asegura que él eligió a Johana sólo para estar con ella, no para tener hijos ni cuidar hijos que no son suyos. Johana tiene una hija y es su problema dónde la deje o dónde se quede... ¡es cosa de ella! Antonio cuenta que él trató de llevarse bien con la hija de Johana, pero al no lograrlo, le dejó toda la responsabilidad a Johana. ¿Antonio debe hacerse cargo de la hija de Johana?