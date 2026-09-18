¡Se siente abandonada! Tania está en la prepa y ya vive con su novio

Tania, hija de Johana, entra muy triste a la clínica de emociones por todo lo que acaba de escuchar. Confiesa que se siente abandonada y le da tristeza que su mamá le reclame a su abuelo cuando está haciendo lo mismo con ella. Además, Tania detalla que se quedó traumada por ver la violencia que sufría su mamá a manos de sus otras parejas. ¿Por qué Tania quiere vivir con su pareja? ¿Por qué Tania no recurrió a familiares para recibir apoyo?