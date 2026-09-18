¡Se repite la historia! José critica a su hija por abandonar a su nieta... ¿dónde estuvo él este tiempo?

José no entiende cómo su hija Johana se atrevió a abandonar a su nieta de tan sólo 16 años sola en un departamento. Ahora la nieta de José está cometiendo un grave error: ya metió a vivir a un chavo con ella y a nadie le importa. José vivió durante veinte años en Estados Unidos y por cuatro años envió dinero para la manutención de sus hijos hasta que se enamoró y formó una nueva familia. ¿Es culpa de José la vida que llevan Johana y su nieta?