La hija de Jorge no supo llevar su relación por la educación que él le dio

Jorge entra a la clínica de mociones muy molesto, pues Omar no supo cuidar a su hija Esmeralda dándole todo lo que ella pedía. Rocío y su equipo de expertos determinaron que Esmeralda fue sobreprotegida y ahora está pagando los platos rotos porque no supo llevar su relación con Omar, quien no le dio todo lo que ella pedía. Sin embargo, Jorge no lo ve así y acusa a Jorge de la desdicha que vive su hija.