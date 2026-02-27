La hija de Jorge no supo llevar su relación por la educación que él le dio
Jorge acusa a Omar de no haber sabido cuidar a su hija, quien está acostumbrada a tener todo lo que ella desea, cuando ella lo desea. ¿Esmeralda podría enderezar el camino?
Jorge entra a la clínica de mociones muy molesto, pues Omar no supo cuidar a su hija Esmeralda dándole todo lo que ella pedía. Rocío y su equipo de expertos determinaron que Esmeralda fue sobreprotegida y ahora está pagando los platos rotos porque no supo llevar su relación con Omar, quien no le dio todo lo que ella pedía. Sin embargo, Jorge no lo ve así y acusa a Jorge de la desdicha que vive su hija.