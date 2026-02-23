José ha vivido en malos pasos durante años y ahora quiere una nueva oportunidad
José ha puesto en riesgo a toda su familia por sus malos pasos y ahora quiere que su mamá y su familia le den una nueva oportunidad, pero parece que es demasiado tarde.
José llega a la clínica de emociones y no tarda en ofrecerle disculpas a su mamá por aparecer en muy mal estado. Asegura que quiere cambiar su forma de vida desde que estuvo en peligro por andar en malos pasos. Ahora, José le pide apoyo a su familia para cambiar, pero no está dispuesto a recibir ayuda de alguna institución pública. ¿Tendrá oportunidad de tener un buen final?