¡Está embarazada y no le importa! La nuera de Josefina consume sustancias ilegales y tiene diez semanas de embarazo

Josefina, mamá de Gustavo, entra a la clínica de emociones muy ‘encanijada’ y revela que su hijo metió a su casa a su novia a la fuerza. Josefina ha sorprendido a Angélica consumiendo sustancias ilegales y le pidió que en su casa no lo hiciera. Josefina niega querer y apoyar a la novia de su hijo, quien tiene diez semanas de embarazo y aún así sigue consumiendo sustancias. ?Increíble!