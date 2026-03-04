Le gusta que le pongan el cuerno | Programa del 4 de marzo 2026 de Acércate a Rocío

En un descuido muy desafortunado, Martha sorprendió a su nuera acariciándose sin ropa con otra mujer. Carolina acepta que suele tener encuentros con otras mujeres y le pide a su suegra que no se meta. Incluso, Moisés, quien se ha vuelta la comidilla de la colonia, también le pide a su mamá que se mantenga al margen. Tras abrir su relación, Martha comenzó a salir con Vicky, quien creía que tenían algo serio; Gemma corre con la misma suerte que Vicky, pero hará una fuerte revelación que condicionará su relación con Moisés.