Le quitó la mujer a su hermano | Programa del 26 de febrero 2026 de Acércate a Rocío

Desde que Elizabeth conoció a Cande, sabía que era una mala mujer. Yair y Cande fueron pareja hasta que se separaron por temas de violencia; fui ahí cuando Cande y Noé, el hermano de Yair, comenzaron su relación. Yair quedó lastimado y Natali tiene se avergüenza de su hija Cande. ¿Podría resolver este enredo y volver a ser una familia feliz y tranquila?