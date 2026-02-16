Lo tienen mendigando | Programa del 16 de febrero 2026 de Acércate a Rocío

Miranda reparte comida afuera de los hospitales y fue ahí que conoció a Ricardo, un hombre de 60 años que ya no pudo conseguir empleo como albañil. Ahora, la concubina de Ricardo quiere dejarlo por mediocre, aunque él estuvo al pendiente de sus hijos mientras ella estuvo años en prisión. Los hijos de Ricardo y de Natalia darán sus versiones de los hechos. ¿Qué pasará con la historia de Ricardo?