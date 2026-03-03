¿Se acabó la fiesta? Lucía ya no vive ‘la vida loca’ y ahora quiere recuperar a su familia
Lucía dejó a su hijo y a su marido por vivir la vida loca y ahora está dispuesta a recuperarlos. ¿Por qué los quiere de vuelta? ¿Será amor o sólo un capricho?
Lucía está intentando volver con su exmarido porque es el hombre que quiere; necesita recuperarlo a él y a su hijo porque son su familia. Lucía admite que ella lo buscó y advierte que ‘esta’ la va a ganar. Lucía acepta que perdió a su familia por culpa de la fiesta, pero asegura que ya cambió. Cuando Lucía se separó de Hernán, le encargó a su hijo a Marelyn, la nueva esposa de su ex. Y, ahora que lo quiere recuperar, ya no quiere que Marelyn vea a su hijo.