¿Se acabó la fiesta? Lucía ya no vive ‘la vida loca’ y ahora quiere recuperar a su familia

Lucía está intentando volver con su exmarido porque es el hombre que quiere; necesita recuperarlo a él y a su hijo porque son su familia. Lucía admite que ella lo buscó y advierte que ‘esta’ la va a ganar. Lucía acepta que perdió a su familia por culpa de la fiesta, pero asegura que ya cambió. Cuando Lucía se separó de Hernán, le encargó a su hijo a Marelyn, la nueva esposa de su ex. Y, ahora que lo quiere recuperar, ya no quiere que Marelyn vea a su hijo.