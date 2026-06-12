¡No lo reconoce! Marco no piensa responder por el hijo que espera su esposa, porque él se hizo la vasectomía

Marco se hizo la vasectomía porque ya no quería tener más hijos, pero su mujer dice que él la embarazó. Ahora, Marco cree que es imposible y asegura que lo engañó con otro; pero advierte que no será responsable de un hijo que no es suyo. Marco argumenta que no tomó precauciones porque le dijeron que ya no era necesario. ¿Le habrán dado la información correcta? Marco sospecha que su mujer tiene un romance con alguien de su trabajo. ¿Será?