Me embarazó y lo niega | Programa del 12 de junio 2026 de Acércate a Rocío

El esposo de Monse la corrió de su casa porque se embarazó y él niega que ese hijo sea suyo, pues ya se había practicado la vasectomía. Marco asegura que no se hará responsable del bebé de Monse, pues el sospecha que ella tiene un romance con alguien del trabajo. Por su parte, Alberto, compañero de trabajo de Monse, le exige a Marco que la respete, pues ella es una buena mujer. Además de que Vanessa confesará lo que tiene con Marco, Fabián revelará un audio que atará todos los cabos sueltos.