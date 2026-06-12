¿La vasectomía ya no funciona? El esposo de Monse la corrió de su casa porque se embarazó
El esposo de Monse la corrió de su casa porque dice que se embarazó de él... ¡pero ya se había practicado la vasectomía! ¿Será hijo de otro hombre?
El esposo de Monse se hizo la vasectomía, luego la embarazó y no le cree. Ahora, Monse quiere que se haga responsable porque asegura que es su hijo. Monse lleva mas de dos años con Marco y recientemente la corrió porque salió embarazada; cuenta que ella utilizaba pastillas y después él se hizo la vasectomía porque ya no querían tener más hijos. ¿Realmente podría ser hijo de Marco? ¡Ojo a lo que dicen los especialistas!