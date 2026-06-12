¿La vasectomía ya no funciona? El esposo de Monse la corrió de su casa porque se embarazó

El esposo de Monse se hizo la vasectomía, luego la embarazó y no le cree. Ahora, Monse quiere que se haga responsable porque asegura que es su hijo. Monse lleva mas de dos años con Marco y recientemente la corrió porque salió embarazada; cuenta que ella utilizaba pastillas y después él se hizo la vasectomía porque ya no querían tener más hijos. ¿Realmente podría ser hijo de Marco? ¡Ojo a lo que dicen los especialistas!