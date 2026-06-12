¡Es la amante y quiere ser la esposa! Vanessa confiesa que sólo espera que Marco se divorcie para irse con él

Vanessa, quien cree ser novia de Marco aunque en realidad es su amante, entra a la clínica de emociones para contar qué es lo que sabe del embarazo de Monse, la esposa de su supuesto novio. Vanessa acusa a Monse de seguirla y confiesa que teme por su vida; también revela que Marco le dijo que ya se había separado y que ya le ha propuesto formalizar su relación. Vanessa sólo espera que Marco se divorcie para vivir con él. ¿Tomará una buena decisión?