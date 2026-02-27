Me chantajea con mi hija | Programa del 27 de febrero 2026 de Acércate a Rocío
Como Omar dejó a Esmeralda por sus agresiones y malos tratos, ella le asegura que no volverá a ver a su hija, pues él prometió que la amaría para toda la vida.
Omar dejó a Esmeralda por sus malos tratos, agresiones y humillaciones, pero ella, aunque lo acepta, le pide que le cumpla su promesa de amor eterno. La mamá de Omar le advirtió lo que podía suceder, pero él no quiso escucharla y ahora está pagando las consecuencias. Mientras tanto el papá de Esmeralda, quien es el verdadero culpable de su personalidad, culpa a Omar de todo lo malo que le pasa a su hija. Fátima hará una confesión que pondrá ‘de cabeza’ al foro de la clínica de emociones.