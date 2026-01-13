inklusion logo Sitio accesible
Me corrieron de mi propio negocio | Programa del 13 de enero 2026 de Acércate a Rocío

Por indicaciones médicas, Nancy ya no puede estar en el calor de la cocina y, al parecer, fue el mejor pretexto para quitarle sus negocios de comida.

Nancy asegura que la corrieron de su propio negocio pues por indicaciones médicas no puede acercarse al calor de la cocina; sin embargo, sí podría cubrir otras actividades como ser mesera, cobrar y más. Ella quiere ser útil, pero no le dan la oportunidad de intentarlo. Lo que más le duele a Nancy es que su hijo no tuvo el valor de defenderla cuando le quitaron sus puestos. ¿Será que el hijo Nancy no ha tomado buenas decisiones?

