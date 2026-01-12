Me dejó por un billetudo | Programa del 12 de enero 2026

Joel asegura que, después de su accidente, la vida al lado de Frida se convirtió en un infierno. Además, cuando se separaron ella lo bloqueó de todos lados; incluso, no le dejó sacar sus pertenencias del departamento que compartían. Ahora, él quiere encararla para entender por qué ella se comportó así cuando más la necesitaba. Sin embargo, Joel estalló al conocer a Óscar, la nueva pareja de Frida.