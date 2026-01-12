inklusion logo Sitio accesible
Me dejó por un billetudo | Programa del 12 de enero 2026

Joel y Frida eran felices hasta que él tuvo un accidente que le cambió la vida; ahora, Frida siente lástima por él y Óscar duerme en la cama que Joel compró.

Joel asegura que, después de su accidente, la vida al lado de Frida se convirtió en un infierno. Además, cuando se separaron ella lo bloqueó de todos lados; incluso, no le dejó sacar sus pertenencias del departamento que compartían. Ahora, él quiere encararla para entender por qué ella se comportó así cuando más la necesitaba. Sin embargo, Joel estalló al conocer a Óscar, la nueva pareja de Frida.

