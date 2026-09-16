Exatlón México | “No hay que aflojar": Equipo Azul celebra que han ganado la Villa 360 y la Batalla Colosal frente al Equipo Rojo
El Equipo Azul regresa con todo el ánimo al lograr obtener las victorias, pero el Equipo Rojo no logra conectar en Exatlón México Décima Temporada
Mientras que el Equipo Azul celebra que ganaron la Villa 360, además de ganar el deseado paseo en manglares que desean, pero el Equipo Rojo se sienten desgastados al no obtener la victoria, siendo una situación muy repetitiva en Exatlón México.