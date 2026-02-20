Mi hija se volvió un estorbo | Programa del 20 de febrero 2026 de Acércate a Rocío
Steffany se aferra a que su novio quiera a su hija, pero su cuñada expone argumentos sólidos del por qué se opone a la relación. ¿Llegarán a un acuerdo?
Steffany comparte que su novio no acepta a su hija, pero ella no pierde la esperanza de que algún día la quiera. Aunque Isaac confirma que no quiere a la hija de Steffany, asegura que sí le gustaría formar una familia con ella. Sin embargo, la hermana de Isaac se opone a su relación porque, para ella, Steffany es una irresponsable. Mientras la mamá de Steffany le pide que se aleje de Isaac, la reacción de la mamá de Isaac podría dar un giro importante en la historia.