Mi mamá es ‘mi hater’ | Programa del 29 de enero 2026 de Acércate a Rocío
Camila sufre el desprecio de su madre, quien la juzga por no ejercer su carrera y sólo dedicarse a hacer videos de belleza. Por su parte, Irma se queja de que Camila no aprovechó todo o que le han dado. En la clínica de emociones, Camila se enterará de dos fuertes verdades que le abrirán los ojos.