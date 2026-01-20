Mi mamá nunca me creyó | Programa del 20 de enero 2026 de Acércate a Rocío

Deniss tiene 22 años, es mamá de dos hijas y vive con José, el papá de ellas; dice que ya no quiere estar con él y que prefiere regresar a vivir con su mamá. El gran problema es que Italia no quiere verla ni en fotografía. Deniss y Amayrani confesarán en la clínica de emociones todo lo que vivieron bajo el techo de su mamá y cómo aquellas terribles experiencias les cambiaron la vida. De manera inesperada, una luz aparecerá en el camino de Deniss y Amayrani.