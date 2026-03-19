Mi roomie se volvió un parásito | Programa del 19 de marzo 2026 de Acércate a Rocío

Jonathan quiere correr a su amigo Emiliano y a su novia del departamento que comparten, pues Emiliano no tiene trabajo. Ximena, novia de Jonathan, le advierte que si no los corre, ella lo deja. Dana cubre lo gastos de Emiliano porque gana bien y pide que no los molesten. Alejandro revela que ha recibido un depósito y ahora podría correr a su sobrino del departamento, pues le debe varias rentas.