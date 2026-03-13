Mi suegro quiere que sea su mujer | Programa del 13 de marzo 2026 de Acércate a Rocío

Dalila revela que tras la muerte de su pareja, su suegro le ha pedido que sea su mujer porque, si ya hace las labores domésticas y vive con él, sólo les falta dormir en la misma cama. La hija de Miguel no está de acuerdo y arremete contra Dalila suponiendo que ella sólo quiere su dinero. Aunque la esposa de Miguel tenía la versión de Micaela, al enterarse de la verdad, tomará una decisión que podría poner a Miguel en su lugar.