Niega a su hijo para andar de loca | Programa del 23 de enero 2026 de Acércate a Rocío
La hija de Antonio escondió a su hijo porque su pareja no quería hijos y ahora Antonio no sabe de su nieto. Norma no se arrepiente de lo que ha hecho. ¿Entrará en razón?
Antonio confiesa que solapó a su hija en su idea de esconder a su hijo para no incomodar a su nueva pareja, pero cuando se cansó de la situación, ella se lo llevó y ahora Antonio no sabe nada de él. Norma no se arrepiente de esconder a su hijo, pues así ha podido satisfacer sus necesidades, sin embargo, la amiga que cuida a Mateo le pide a Norma que ya se haga cargo de él. El papá de Mateo revela que, aunque no ha visto a su hijo en años, está dispuesto a pelear su custodia, mientras que Esteban, la pareja de Norma confiesa que a él no le importa el destino de Mateo.