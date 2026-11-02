Mixquic se llena de flores y veladoras por Día de Muertos; familias mantienen viva la tradición

Flores de cempasúchil, terciopelo, veladoras y recuerdos llenaron el panteón de San Andrés Apóstol, en Mixquic, alcaldía Tláhuac, donde las familias se reunieron para conmemorar el Día de Muertos. En Mixquic, las campanadas de la iglesia acompañan la llegada y despedida simbólica de los difuntos, mientras la tradicional Alumbrada ilumina el panteón durante la noche del 2 de noviembre.