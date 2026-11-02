Mixquic se llena de flores y veladoras por Día de Muertos; familias mantienen viva la tradición
Alejandra Carvajal recorrió el panteón de San Andrés Mixquic, donde las familias adornaron las tumbas para recibir y despedir simbólicamente a sus seres queridos.
Flores de cempasúchil, terciopelo, veladoras y recuerdos llenaron el panteón de San Andrés Apóstol, en Mixquic, alcaldía Tláhuac, donde las familias se reunieron para conmemorar el Día de Muertos. En Mixquic, las campanadas de la iglesia acompañan la llegada y despedida simbólica de los difuntos, mientras la tradicional Alumbrada ilumina el panteón durante la noche del 2 de noviembre.