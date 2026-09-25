Además de mantenido es traidor | Programa del 25 de septiembre del 2026 de Acércate a Rocío

Rolando y su esposa hicieron un gran esfuerzo para mandar a su hija Nathali a estudiar en la Ciudad de México, mientras ella empezó una relación y se llevó a vivir a un hombre a su departamento el cual pagan sus papás, no pagaba absolutamente nada de los gastos y al final terminó engallándola. Nathali reveló que esta embarazada de José y en Acércate a Rocío todo salió a la luz, así se enteró la mamá de el progenitor.