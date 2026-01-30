Por metiche, me tiene que mantener | Programa del 30 de enero 2026 de Acércate a Rocío

Bertha se enteró de la infidelidad de su esposo por boca de su hijo Donovan y asegura que desde entonces comenzaron sus problemas. Luego de que la verdad salió a la luz, Bertha tuvo que apartarse del negocio familiar, pues ahí trabaja la amante de su esposo. Ahora, Bertha le exige a Donovan que la mantenga, pues si él no hubiera dicho nada, ella seguiría tranquila con su vida. Por otra parte, Pamela no está de acuerdo en que su esposo Donovan mantenga a su suegra, pues a ellos no les sobra el dinero. ¿Qué debería hacer Bertha ante este gran cambio en su vida?