Acércate a Rocío
Lo escondió para separarme de él | Programa del 7 de noviembre 2025

La suegra de Alexia aprovechó que Rafael saliera a la tienda de la esquina para ingresarlo a un anexo; pero, si Rafael es un buen hombre, ¿cómo lo internaron?

Según Alexia, Teresa aprovechó que Rafael saliera a la tienda de la esquina para emboscarlo e ingresarlo a un anexo. Según Alexia, fue una estrategia bastante mañosa por parte de Teresa, pues asegura que Rafael es todo, menos alcohólico. Si Rafael es un buen hombre, ¿cómo lo internaron?

