¿Quiénes han salido de Exatlón México 2025? Todos los ELIMINADOS confirmados hasta HOY en la novena temporada

La novena temporada de Exatlón México ha demostrado por qué sigue siendo el reality más intenso y emocionante de la televisión mexicana. Día con día, los circuitos se vuelven más exigentes, las estrategias más calculadas y la presión impacta en cada uno de los atletas. Con cada salida, la competencia marca la historia de un atleta que, entre pasión y lágrimas, tendrá que ver interrumpida su búsqueda por la victoria.

Tanto el Equipo Azul como el Equipo Rojo, han vivido momentos de máxima tensión, no obstante, como en cualquier duelo, no todos pueden continuar en la búsqueda de la gloria y la ansiada medalla final.

¿Cuántos eliminados van hasta el día de hoy dentro de la novena temporada de Exatlón México?

A pesar de que la competencia apenas está tomando forma, ya son varios los participantes que han tenido que despedirse de los circuitos de Exatlón México. La temporada 9 ha sorprendido con eliminaciones inesperadas, duelos cardíacos y momentos de auténtico drama deportivo que ha llevado a varios atletas a abandonar los circuitos.

Lista de eliminados de Exatlón México 2025



Karen Núñez - Equipo Azul



Alex Sotelo - Equipo Azul



Aristeo Casares - Equipo Rojo



Andrea Álvarez - Equipo Azul



Antonio Sánchez - Equipo Azul

El impacto de cada salida dentro del reality

Cada eliminación ha dejado marca no solo en la historia de Exatlón México, sino también dentro de cada uno de los integrantes de su equipo y por supuesto de todos los fans, quienes circuito a circuito sufren, junto a los atletas, el dolor, el cansancio, la fatiga y la gloria de cada punto ganado.