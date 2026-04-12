Dormía conmigo y mis papás | Programa del 11 de abril 2026

En la emisión de este sábado 11 de abril en Acércate a Roció al Límite el público quedó paralizado al conocer una situación familiar que esta fuera de lo tradicional, pues Ana llegó al foro para exponer a su pareja sentimental y a sus padres, ya que, su mamá y papá desde hace mucho tiempo llegaron a un acuerdo de mantener una relación abierta, sin embargo, todo cambió cuando ellos involucraron a Daniel, novio de Ana. ¿Qué pasará y cual es la reacción de todos los involucrados? Descúbrelo en el capitulo de hoy.