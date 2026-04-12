uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Dormía conmigo y mis papás | Programa del 11 de abril 2026

Ana nunca pensó que sus padres quienes llevan una relación abierta incluyeran a Daniel, su novio, ahora la convivencia entre madre e hija va en picada.

En la emisión de este sábado 11 de abril en Acércate a Roció al Límite el público quedó paralizado al conocer una situación familiar que esta fuera de lo tradicional, pues Ana llegó al foro para exponer a su pareja sentimental y a sus padres, ya que, su mamá y papá desde hace mucho tiempo llegaron a un acuerdo de mantener una relación abierta, sin embargo, todo cambió cuando ellos involucraron a Daniel, novio de Ana. ¿Qué pasará y cual es la reacción de todos los involucrados? Descúbrelo en el capitulo de hoy.

Tags relacionados
Rocío Sánchez | La Isla

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo