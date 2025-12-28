Le gusta que le peguen | Programa del 27 de diciembre 2025

Esta noche, en Acércate a Rocío al Límite, Celia, madre de Fernanda, relató el angustiante momento que atraviesa tras advertirle a su hija que podría quitarle la custodia de su hijo de 7 años. La preocupación surgió cuando descubrió que Fernanda y Manuel, padres del menor, practican masoquismo dentro del hogar. Celia teme no solo por el bienestar de su nieto, sino también porque la relación entre Fernanda y Manuel pueda terminar en una tragedia