Me contagió y se hace el santo | Programa del 20 de diciembre 2025

Rebecca jamás imaginó que un diagnóstico médico cambiaría de forma tan drástica su vida personal, los médicos le informaron que era portadora del Virus del Papiloma Humano (VPH). Al compartir la información con Martín, con quien vive en unión libre desde hace 15 años, la acusó de haberle sido infiel, desde entonces, Rebecca asegura que no solo Martín, sino también su suegra, comenzaron a vigilarla constantemente y ahora le quieren quitar a su hijo.