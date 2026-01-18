Mi hija anda con el que puede ser su papá | Programa del 17 de enero 2026

Martha encendió la alarma en Acércate a Rocío al Límite al revelar que su hija Nancy mantiene una relación con Gustavo, el hombre con quien ella tuvo un amorío hace más de 20 años. La preocupación crece porque Martha sospecha que Gustavo podría ser el verdadero padre de Nancy, y cree que la relación actual sería una venganza de él tras negarse a continuar con su relación, ahora Nancy esta encaprichada con quien es novio pero a la vez su posible papá.