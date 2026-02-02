Quieren que mantenga a un adicto | Programa del 2 de febrero 2026 de Acércate a Rocío

Al enfrentar serios problemas económicos, Fernanda y Diego llegaron a vivir a casa de Elena, mamá de Diego. Aunque buscaban estar más tranquilos, las cosas se complicaron luego de que la ‘dependencia’ de Daniel, pareja de Elena, se saliera las manos. Ahora, Elena busca que Fernanda cubra los gastos derivados del anexo donde está Daniel, pero ella no está de acuerdo. ¿Será que el papá de Fernanda los pueda apoyar? La hermana de Daniel, al enterarse de la compleja situación, saldrá a defender al casa de Daniel, donde vive Elena.