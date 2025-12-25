“Merezco estar con la niña": Rosalba le pide a su exnuera que la deje ver a su nieta

Rosalba, costurera y madre de Josué, vive entre el duelo y la impotencia. Tras la muerte de su hijo, solo pide poder ver a su nieta Dianita, pero Tamara, madre de la niña, se lo impide mientras le exige dinero de manutención. A días de la presentación de la pequeña, Rosalba vendió su casa para cubrir el vestido y la fiesta, pero aun así Tamara le advirtió que no la quiere en el evento.