El Otro Lado de Los Realities de Survivor México La Reliquia en Llamas del jueves 20 de agosto
¡La Gran Final de Survivor México La Reliquia en Llamas está a pocos días y este jueves tuvimos una visita especial!
A pocos días de la Gran Final de Survivor México La Reliquia en Llamas, esto es lo que hemos vivido tras la salida de Javi, quien se quedó muy cerca de poder alcanzar la gloria... La mínima decisión hace la diferencia y en El Otro Lado de los Realities hemos repasado los mejores momentos.