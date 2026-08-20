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La Pura Sabrosura llega al festival de asadores más grande de Latinoamérica

La Pura Sabrosura llegó a Monterrey para conocer uno de los encuentros de asadores más grandes de Latinoamérica.

Por: Hugo Pantoja

La Pura Sabrosura llegó a Monterrey para conocer el Grill Master, evento que reunió a más de 200 parrilleros y convirtió la ciudad en un punto de encuentro para los amantes del asado. Durante la jornada hubo una amplia variedad de preparaciones, desde diferentes cortes de carne hasta mixiote y pescado, mostrando la diversidad de técnicas y sabores presentes en la competencia.

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