Soy la esclava de mi madre | Programa del 11 de marzo 2026 de Acércate a Rocío
Obed ha sufrido toda su vida por su madre y ahora podría perder a su familia por culpa de sus chismes y calumnias. ¿Por qué Alicia se ha comportado así?
Durante toda su vida, Obed ha sido maltratada por su mamá, quien ha sido diagnosticada con TLP. Mientras Alicia confiesa que su hija es una víbora, Obed podría quedarse sin pareja, pues él está harto de los chismes y las calumnias de Alicia. Aunque una vecina de Alicia asegura ser testigo del maltrato que vive Alicia, una visita inesperada contará toda la verdad.