¡Vaya amigas! Virginia sale con el esposo de su amiga, pues padece una enfermedad muy avanzada

Virginia pide que entienda que ella y Daniel tienen derecho a ser felices y, ahora que los cachó la hija de Daniel, ya no tiene caso ocultarlo. Virginia revela que siempre sintió atracción por Daniel, el esposo de su mejor amiga, pero trató de respetar su relación. Virginia detalla que fue inevitable comenzar su relación con Daniel, pues la convivencia con su familia se volvió muy estrecha. Daniel y Virginia defienden lo que tienen, pues la enfermedad de la esposa de Daniel ya está muy avanzada. ¿Virginia estará usurpando un lugar que no le corresponde?