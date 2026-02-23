Ya no le creo y punto | Programa del 23 de febrero 2026 de Acércate a Rocío

El cuñado de Antonio ha estado en malos pasos y los ha decepcionado una y otra vez. Antonio ya no está dispuesto a tratar de ayudarlo y le pide a su esposa que ya no trate de solucionarle la vida, pues en el camino está poniendo en riesgo a toda su familia; sin embargo, Dulce asegura que siempre estará para su hermano. José dice que se ha alejado de todos sus vicios, pero sólo tuvo una recaída. Ni la mamá de José ni su ‘padrino’ están dispuestos a seguirle apoyando. ¿Lograrán hacer que José recapacite y salve su vida?