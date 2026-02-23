¡Lo prefiere ver en una tumba! Yolanda está cansada de los malos pasos de su hijo
Después de tantas veces que el hijo de Yolanda se ha puesto en riesgo por andar en malos pasos, su mamá ya no quiere ayudarle. ¿Eso la convierte en mala madre?
Yolanda niega ser mala madre, pero ya no le quiere ayudar a su hijo por tantas mentiras que él le ha dicho. Asegura que siempre sale bien librado aunque ponga su vida en riesgo. Yolanda prefiere ver a su hijo en una tumba que en su relajo y le pide a su hija que ya no busque protegerlo. Rocío hace hasta lo imposible por hacer entrar en razón a la hija de Yolanda, pero parece una labor imposible.