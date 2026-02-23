¡Lo prefiere ver en una tumba! Yolanda está cansada de los malos pasos de su hijo

Yolanda niega ser mala madre, pero ya no le quiere ayudar a su hijo por tantas mentiras que él le ha dicho. Asegura que siempre sale bien librado aunque ponga su vida en riesgo. Yolanda prefiere ver a su hijo en una tumba que en su relajo y le pide a su hija que ya no busque protegerlo. Rocío hace hasta lo imposible por hacer entrar en razón a la hija de Yolanda, pero parece una labor imposible.