Adal Ramones está amenazado por su hija de no tener otro bebé

Adal Ramones, admite estar consciente de que a sus 62 años, no alcanzará a ver a su hijo Cayetano en plenitud de su madurez, por haberlo tenido a una edad avanzada.

Primero aceptar que no lo voy a ver, yo creo en su graduación de universidad, a menos de que me congelen, ‘Ahí está tu papá, nada más no lo toques, porque está a -17 grados’ eso algo que digo sí, pero que lo viva y lo que él me diga, necesito que sea lo mejor, digo le tocó un papá más grande de edad, pero no le tocó un papá alcohólico o un papá golpeador, un papá que los abandona, simplemente le tocó un papá de más edad y soy muy amoroso con ellos, me gustaría tener más tiempo, lo que pasa, es que les tocó un papá que viaja, les tocó así

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Paola, me tiene amenazado, de que ya no tenga otro hijo y peor si es mujer, ella no quiere competir con otra hija, ella es la única mujer y ahí se va a quedar. Y soy el más feliz

¿En qué proyecto está trabajando Adal Ramones?

Adal, prepara la obra musical ‘Un cuento de Navidad’, el clásico de Charles Dickens en el que dará vida al personaje el ‘Señor Scrooge’, un avaro acaudalado.

Ese texto, como bien lo sabes, es una gran lección de humanidad, de amor, no podemos tener un corazón de piedra y hay que darnos a los demás, recibir lo mejor de todos y dar lo mejor de uno mismo. El no llega a codo, es avaro, fíjate que yo soy bien desprendido con la lana, ya no existe eso de ‘los de Monterrey son codos’ ya no diste eso, antes sí me lo decían…

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‘Un cuento de Navidad’, se presentará en el Teatro San Rafael de la Ciudad de México, a partir del 8 de diciembre.

