Adriana Cataño renunció a su sueño por el bienestar de su hija.

Adriana Cataño no se arrepiente de haberse dedicado a su hija. La actriz y presentadora recordó como decidió ser madre soltera y dejar atrás su sueño de Hollywood.

Quedé embarazada y me acuerdo que yo supuestamente me iba para Los Ángeles y empecé a sentirme mal y cuando fui a que me hicieran la prueba me dicen ‘Felicidades, vas a ser madre’ yo me sentí como que yo estaba lista, no sentí miedo

La también actriz reveló a Ventaneando que su hija le cuestiona si algún día pensó en abortarla porque no tenía a su papá Jorge Salinas, pero a pesar de eso, a ella nunca le pasó por la mente, pues se olvidó de Hollywood, pero ganó dinero embarazada y se compró su casa.

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Adriana Cataño se olvidó de casarse y tener más hijos

Adriana Cataño no se casó, ni tuvo más hijos porque no quizo dividir su corazón y su tiempo. La presentadora dijo en su momento se arreptintió, pero ahora mismo piensa que fue la mejor decisión dedicarse a su hija, quien es modelo, presentadora, actriz e influencer.

Yo tuve muchos pretendientes, los ignoraba casi a todos porque yo quería estar ahí con Gabriela, con mi hija, ya su padre no estaba en su vida porque vivía en México, entonces no me gustaba perder mucho tiempo con hombres porque quería yo estar con mi hija, sí tuve varias relaciones pero nunca quise puse ponerle un padrastro a mi hija

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