Adriana Macías reveló la forma en que enfrenta su maternidad.

Este miércoles tuvimos el honor de tener en el foro de Ventaneando a Adriana Macías, quien nos reveló la forma en que ha enfrentado su separación tras vivir el sueño de casarse.

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Sí, claro es difícil ser una niña de tres años y que te toqué ser el capitán Garfio, cuando tu ilusión es ser la princesa, fue muy duro, porque cargar unas prótesis 20 años, fue pesado, me salían llagas, me acalorada, pero estuve muy bien arropada principalmente por mis papás…

La escritora tuvo la oportunidad de cumplir uno de sus grandes sueños, casarse feliz y completamente enamorada, pero eso la llevó a descubrir muchas cosas, mismas que ha plasmado en su nuevo libro.

Yo si viví mi sueño dorado Pati, no lo puedo negar, yo me casé feliz, la boda soñada, tuve todos los momentos increíbles que pude crear, porque la persona que estaba junto a mí se había fijado en mí, que no tenía brazos, wow para mí era como lo máximo y esa persona increíble que se fijó en mí, tú crees que yo iba a decirle ‘paga el café que me invitaste’, claro que no yo no tenía el valor

Yo me sentía en deuda que este hombre se fijará en mí, yo que soy una mujer sin brazos, todo era dar y dar, la verdad es que me sentía super satisfecha de poder dar, super contenta de poder dar pero cuando nace mi hija me enseña que me falta autoestima de mujer, porque empiezo ahora a pedir para mi hija, atención, cuidados, que compartamos la responsabilidad económica, de educación de todo y cuando no veo esa respuesta, algo vibró en mí y dije ‘ah caray, creo que hice algo mal'…

Su maternidad

Sin importar las limitantes con las que ha tenido que lidiar desde su nacimiento, Adriana Macías revela que ella se hace totalmente cargo de la manutención de su hija, sin la ayuda del papá.

No se ha hecho cargo de mi hija y la verdad que ni falta nos hace, yo soy una mamá guerrera. Mira, yo creo que menos responsabilidad, menos derechos y Dios me ha acompañado en este camino y se aseguró de dejarme a lo más importante, a mi hija, porque ella es un gran motor, es un ejemplo para mí también porque es una niña muy fuerte, muy valiente, pero sobre todo es una niña que confía en mí y yo no tendría el corazón de poder, de alguna manera hacer algo para que ella desconfiara de que su mamá la va a cuidar…

Con el objetivo de promover su libro y demostrar que es un ejemplo para su hija, Adriana Macías promueve su libro de amor propio.

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