Adua Basteri retrató una parte no conocida de Marcela Basteri.

'Luis Miguel, la serie' no explotó completamente la vida de Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel. Sin embargo, Adua Basteri, la tía abuela de 'El Sol', se encargó de contar esa otra parte desconocida de la mujer en exclusiva para Ventaneando.

De acuerdo con la entrevistada, la progenitora de Micky tuvo una dramática infancia, pues le tocó vivir parte de ella a su lado cuando la abandonaron metiéndola a un internado, en donde no dejaban verla a nadie.

"Mi madre que era una aguerrida, fue a ver a una amiga de Wanda (madre de Marcela Basteri) en Massa y le dijo: 'si esta noche no me dices dónde está mi sobrina, te corto la cabeza'. Y ella dijo que estaba en un internado fulano de tal", recordó.

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La madre de Adua exigió ver Marcela Basteri

Según el relato de Adua, su madre fue al otro día al internado y exigio ver a su sobrina Marcela Basteri, donde le reiteraron que tenían la orden de no dejarla ver.

Todo parecía indicar que Wanda, la abuela de Luis Miguel, no quería recibir de vuelta a su hija porque estaba comprometida con otro hombre.

Posteriormente, en su adolescencia, Marcela Basteri fue a Argentina a buscar a su padre y es ahí donde conoce a Luisito Rey y años más tarde, se convierte en la madre de Luis Miguel.

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