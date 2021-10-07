Camila Fernández habla sobre su abuelo Vicente Fernández.

Camila Fernández está encantada con ser la madre de Cayetana.

Camila Fernández, hija de El Potrillo, se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para adelantar la llegada de un material discográfico en diciembre de este mismo año.

La cantante confesó que la maternidad nunca afectó su faceta como estrella de la industria musical.

No ha sido difícil retomar mi carrera porque ni embarazada paré, ni antes de casarme, ni antes de todo. Escribí un material, lo terminé y es algo nuevo para mi próximo álbum

Me tocó una niña súper bien portada, está gigante, es súper buena, tiene un carácter divino y no se me ha hecho difícil trabajar al mismo tiempo

La artista de 23 años también habló de su reciente sencillo titulado Mezcal.

‘Mezcal’ se trata del empoderamiento femenino; es para todas esas muchachas que van al bar y van por unos tragos. Es una canción para las mujeres que no quieren dejarse llevar por cualquiera y prefieren irse con sus amigas a una noche de copas

Camila confesó que Alejandro Fernández se comporta como un padre con la pequeñita Cayetana.

Me encanta, se me hace súper tierno, es como conocerlo mejor… Ahorita es como si fuera padre primerizo, es un poco tierno verlo con la bebé

El otro día me regaló unas chanclitas, zapatos, botitas; ya le empieza a regalar zapatitos y se me hace muy tierno

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Camila Fernández habla sobre la salud de su abuelo Vicente Fernández

La hija de Alejandro Fernández confesó que tiene muchas ganas de visitar a su abuelo Vicente Fernández en el Hospital Country 2000.

Sí quiero ir a visitarlo, no nos dejaban por la pandemia de Covid-19, pero quisiera ir a visitarlo, haría lo que fuera. Sé que está mejor, eso me da mucha fe y felicidad; saber que va mejorando día con día, es la esperanza que tenemos todos

En otros temas, la jovencita no descarta convertirse en mamá por segunda vez.

¿Otra vez? Creo que me esperaría… pero que vengan muchos bebés y hasta gemelos

Por último, Camila confesó su sueño de subir al escenario junto a su papá.

Sería lo máximo, ya me apoyó una vez a los 16 años y estuvo increíble, pero si se da la oportunidad no lo pensaría dos veces

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